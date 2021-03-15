شكرا لقرائتكم خبر عن فعالة وآمنة للجميع.. لا خطورة على مرضى الدم والحساسية من اللقاحات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي، استمرار التذبذب في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، مؤكداً أن التزامنا بالإجراءات الاحترازية سيمكّننا من التحكم بشكل أقوى لنكون في الاتجاهات الإيجابية.

مأمونية كاملة

وبين، خلال مؤتمره الصحفي أمس، أن عدد متلقي لقاحات «كوفيد 19»، وصل إلى 2.122.673 شخصا، في كافة مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة والتي تجاوز عددها الـ 500 مركز، مشدداً على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي»، وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. ‬ وأضاف «العبدالعالي»، إن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي لقاحات آمنة وفعّالة وهي سلاح للوقاية والأمان.

كما أكد أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح، إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط، وأضاف إن لقاح إسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده، نافيا ما تردد حول تعليق استخدامه سواء في المملكة أو الدول الأوروبية بسبب مضاعفات، وإنما كخطوة احترازية فقط.

إصابات جديدة

وحول جدول إصابات كورنا اليومي، أوضح «العبدالعالي»، أنه جرى تسجيل 348 ‏حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 382.407 حالات، من بينها 3137 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 555 حالة حرجة.

وأضاف: إن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 372.703 حالات، بإضافة 247 حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 6567 حالة، بإضافة 4 حالات وفيات جديدة، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وبين أن مراكز «تأكد» أجرت 7912544 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـ 2.097.533 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 29418997 عبر مركز 937 كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 14.314.737 فحصا مخبريا دقيقا.

وأعلن المتحدث الرسمي أن المؤتمر سيعود إلى ما كان عليه، بحيث يعقد كل يوم أحد أسبوعيا.