شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 3 مساجد مؤقتا بالشرقية والرياض والقصيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 3 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 35 يومًا 275 مسجدًا، فُتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من منطقة الرياض، والقصيم، والشرقية. وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد، 3 منها في منطقة الرياض، و3 في منطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله وصحتهم.