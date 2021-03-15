شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال ضم الخدمات البلدية في «الراكة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت أمانة المنطقة الشرقية لـ ”الخليج 365”، استكمال بلدية الخبر، ضم الخدمات البلدية في أحياء الراكة الشمالية والصدفة لنطاق عملها، بعد مرور عامين من ضم أحياء الراكة الشمالية والصدفة ضمن النطاق الإشرافي لبلدية الخبر، ولكن بعض الخدمات، مثل النظافة، بقيت كما هي، نظرا لارتباطها بعقود مسبقة.

وأشارت البلدية إلى استكمال نقل هذه الخدمات، لتصبح خدمات النظافة المقدمة في تلك الأحياء تتم عن طريق بلدية الخبر منذ الأسبوع الماضي، تماشيا مع نطاق الحدود الإشرافية المعتمدة بين مدن الحاضرة.

وأضافت الأمانة أن كافة الخدمات البلدية، من استخراج رخص البناء، وأعمال الرقابة الصحية، والرخص التجارية، والسفلتة، والنظافة، باتت من مسؤولية بلدية الخبر، موضحة أنه تم خلال الأسبوع الماضي تنفيذ حملة لرفع الأنقاض، ومعالجة أوجه التشوه البصري في هذه الأحياء، أسوة بما تقوم به البلدية في كافة أحياء الخبر.