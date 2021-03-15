شكرا لقرائتكم خبر عن لسلامتنا نلتزم.. توزيع الكمامات على المتنزهين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت بلدية محافظة بقيق، المتطوعين، في توزيع الكمامات الطبية والمعقمات على المتنزهين، وذلك في اليوم الأخير من حملة «لسلامتنا نلتزم».

وتهدف الحملة إلى توعية مرتادي المنشآت التجارية والمتنزهات، بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، إلى جانب تكثيف الجانب التثقيفي لدى المجتمع بمشاركة عدد من المتطوعين.

وأكدت البلدية حرصها على الجانب التوعوي، الذي يعد واجبا وطنيا وينضوي تحت المجهودات المبذولة، للإسهام في مكافحة الجائحة.