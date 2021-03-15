شكرا لقرائتكم خبر عن 200 بلاغ في اليوم الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية عبدالهادي الشمري، أن عدد البلاغات التي وصلت على وسم «شرقية جميلة بلا أنقاض»، منذ إطلاقه، وصل إلى 200 بلاغ، موضحًا أن هذه البلاغات محل اهتمام وجدولة مستمرة، كي تكون ضمن خطط الحملة في أيامها، بما يسرّع وتيرة العمل، ويختصر الوقت والجهد، من خلال ما يذكر في الوسم ويحدد بالموقع.

وأشاد الشمري بجهود الجميع لظهور هذه الحملة على الوجه المطلوب، وأن تكون عند حسن التطلعات؛ لخدمة الحاضرة، والعمل بشكل متواز مع الجهات ذات العلاقة؛ لرفع كميات من الأنقاض، لترسم صورة ومشهدًا حضاريا يكون عنوان «شرقية جميلة بلا أنقاض».

وأضاف: إن الحملة، وضمن إطار جهودها، عملت على توزيع المهام، والعمل كفريق واحد من أجل الإنجاز في الحملة، والتي تستمر لأسبوعين، متأملين المزيد من التعاون والمشاركة؛ لتغطية أكبر رقعة من الحاضرة.