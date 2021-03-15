شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يدشن حملة لإزالة الأنقاض بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، أمس، حملة إزالة الأنقاض بحاضرة الدمام في نسختها الثانية، والتي تستمر لمدة أسبوعين، وتأتي ضمن برامج المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع الأمانة والقطاع الخاص.

وشدد سموه على ضرورة أن تصب مثل هذه الحملات بشكل ملحوظ على المشهد البصري في المنطقة، وأن تتم الاستفادة من المخلفات والأنقاض التي يتم رفعها من خلال إعادة التدوير واستخدامها فيما ينفع، مع الحرص على التشديد من خلال أمانة المنطقة الشرقية والجهات المعنية على مراقبة الشاحنات التي تلقي الأنقاض داخل الأحياء والمساحات الشاغرة حول الطرق، مؤكدًا أن رضا المواطن هو الغاية من كل هذه النشاطات.

من جهته أكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أن الأمانة، وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، تعمل بشكل جاد على الاستفادة من الأنقاض ومراقبة الشاحنات التي ترمي الأنقاض بطرق إلكترونية ومخالفتها.

وتستهدف الحملة الحد من ظاهرة التلوث البصري بالدمام، وإيجاد بيئة صحية والحفاظ على جمالية المواقع العامة، وتوعية المواطنين.

ووجه رئيس المجلس البلدي لأمانة المنطقة الشرقية، عبدالهادي الشمري، شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على رعاية الحملة، كما وجه شكره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، إضافة إلى شركاء النجاح ممثلين بأمانة الشرقية، والقطاع الخاص، مبينا في الوقت ذاته أن الحملة تعتبر النسخة الثانية، وتأتي بعد الأصداء الإيجابية التي حققتها الحملة بنسختها الأولى.

وأضاف أن عدد المشاركين بالحملة بلغ 124 فيما وصل عدد الآليات إلى 100، والتي ستكون انطلاقتها من ضاحية الملك فهد لتشمل بعدها بقية الأحياء السكانية بحاضرة الدمام.