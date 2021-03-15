6 أسباب وراء صدارة السعودية العالم في ثقة المواطنين بالحكومة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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تصدرت السعودية مؤشر إيدلمان للثقة 2020 الذي يقيس مستويات ثقة الشعوب في الحكومات المركزية والمحلية، الإعلام، الشركات التجارية، المنظمات غير الحكومية، وغيرها من العوامل المؤثرة في سير الحياة اليومية للشعوب.

السعودية الأولى عالميًّا:

وبحسب التقرير حصلت السعودية على المركز الأول على مستوى العالم؛ حيث سجل المؤشر 82% حيث ارتفع بنسبة 45 بالمقارنة مع إصدار العام الماضي، وحلت الإمارات في المركز الثاني عالميًّا في ثقة الشعوب بحكوماتها، خلف المملكة العربية السعودية.

أسباب صدارة السعودية:

وفي معرض تعليقه على نتيجة التقرير قال مدير جامعة شقراء الأسبق الدكتور عوض الأسمري: إنه لعل من أهم الأسباب التي قادت إلى ذلك ما يلي:

محاربة الفساد بصرامة.

تمكين المرأة في كافة المجالات.

سن قوانين لحماية الطفل والأسرة.

تحديث الأنظمة القضائية.

إنشاء المشروعات العملاقة

تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على البترول.

وتابع أن هذه ثقة متبادلة فيما بين متابعات الخليج 365 وقيادته، ففي جميع المناسبات تؤكد قيادتنا الرشيدة فخرها بشعبها الذي يصنع المعجزات، ويؤكد ذلك تصريحات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حين وصف همة الشعب السعودي بجبل طويق.

وأضاف: السعودية تفوقت على دول متقدمة في التعاملات الإلكترونية والحكومة الإلكترونية، معالجة أزمة كورونا لحماية الجميع (متابعات الخليج 365 والمقيم) من الوباء وتبعاته الاقتصادية، مناصرتها لجميع القضايا العربية والإسلامية، مشيرًا إلى أن المملكة دولة سلام تحافظ على الوسطية ودولة تحفظ كرامة الإنسان وتضمن حقوقه.

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