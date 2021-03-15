شكرا لقرائتكم خبر عن 5 كلاب تفترس طفلة.. وعمها لـ الخليج 365: الأم منهارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في تفاصيل جديدة للحادثة المؤلمة، التي وقعت قبل أيام، ولقيت على إثرها الطفلة «شهد»، التي لم يتجاوز عمرها العامين ونصف العام، مصرعها بعدما نهشتها 5 كلاب ضالة على مرأى والدتها.

روى عمّ الطفلة عبدالله بن هزام لـ«الخليج 365» أن والدة الطفلة شهد أدخلت ابني يزيد من خارج الاستراحة، الذي عمره 3 سنوات، وكان يؤشر لها أن ابنتها شهد في الخارج ولكنها لم تفهم ما يقول. وقال: «الأم منهارة فوق التصور، وشهد ابنتها الوحيدة من زواج دام 4 سنوات». وأضاف: «الصدمة الأولى في بدايتها صعبة، ولكن نحمد رب العالمين، وأنصح بالانتباه للأطفال في أماكن الاستراحات».

وأشار إلى أن موقع الاستراحة في منطقة الواشلة بالرياض يوجد به عدد كبير من الكلاب السائبة والمسعورة.

وكانت قد صليت صلاة الجنازة على الطفلة شهد عقب صلاة عصر أمس، وتم دفنها في مقبرة المنصورية جنوب الرياض.