شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: لقاح استرازينكا آمن وفعال.. وتعليقه شائعة والان مع التفاصيل
وأعلن المتحدث في المؤتمر الصحفي المشترك أمس (الأحد) عن رصد تذبذب في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، وأن الذين تلقوا اللقاح وصل عددهم إلى 2122673 شخصاً في مختلف مناطق المملكة. وأضاف أن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيراً إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية وهي لقاحات آمنة وفعّالة.
وجددت الصحة على لسان متحدثها التأكيد على أن لقاح استرازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده وما تردد عن تعليقه لمدة 48 ساعة شائعة لا أساس لها من الصحة.
يشار إلى أن حالات كورونا ليوم أمس بلغت 348 حالة جديدة ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة (382407) حالات، من بينها (3137) حالة نشطة و(555) حالة حرجة وبلغ عدد المتعافين (372703) حالات بإضافة (247) حالة تعاف جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6567) حالة، بإضافة (4) حالات وفاة.