شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الرياض» تضبط عيادة أسنان منزلية وحدادا بمهنة طبيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أطاحت صحة الرياض بالتعاون مع الأجهزة المعنية بعمالة متورطة في تشغيل عيادة منزلية للأسنان في أحد الأحياء الشعبية. وأوضحت، أنه بناء على بلاغ ورد لإدارة الالتزام تم التفاعل معه والوقوف على الموقع المخالف وضبط عامل وافد بمهنة حداد يعمل في مهنة طب الأسنان. واتخذت «الصحة» الإجراءات اللازمة وتسليم المخالفين إلى الشرطة.

وشددت «صحة الرياض» على أن الجولات التفتيشية والتفقدية مستمرة، ولن تتهاون في فرض عقوبات صارمة تجاه أي منشأة صحية مخالفة أو متهاونة بالإجراءات النظامية أو بالتطبيقات المتعلقة بصحة المجتمع.

ووفقا للمادة 28 من نظام مزاولة المهن الصحية، فإنه يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر، وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من: زاول المهن الصحية دون ترخيص، قدّم بيانات غير مطابقة للحقيقة، استعمل طرقا غير مشروعة كان من نتيجتها منحه ترخيصا بمزاولة المهن الصحية، استعمل وسيلة من وسائل الدعاية يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة، انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، أومن وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية، دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها، أو أجرى عملية زراعة عضو بشري مع علمه أنه تمّ الحصول عليه عن طريق المتاجرة.