شكرا لقرائتكم خبر عن بني سعد: «3G» تهدد الطلاب بالرسوب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - يهدد انقطاع الاتصالات وضعف شبكة الإنترنت، طلاب وطالبات مركز بني سعد (جنوبي محافظة الطائف) بالرسوب، وحرمانهم من الدخول للمنصات المدرسية والجامعية.

واشتكى أولياء أمور لـ«الخليج 365» من عجزهم عن الاستفادة من خدمات الاتصالات للجيلين الرابع والخامس؛ بسبب الانقطاعات في قرى (الذويبات، وجدارة، والشهبة، والسياييل، وبلاد ربيع)، والعديد من القرى التي رغم وجود أكثر من 40 برجا على امتداد الطريق ما زالت عاجزة عن تلبية طلبات المواطنين والمقيمين، خصوصا طلاب وطالبات التعليم العام والجامعي، الذين تسببت الاتصالات في تأخرهم عن الدخول وقت الحصص الدراسية اليومية. وطالبوا بترقية الاتصالات إلى الجيلين الرابع والخامس، بدلا من بقائهم على الأجيال القديمة الثاني والثالت«2G و3G»، حتى يتمكن الجميع من الاستفادة من خدمات الاتصالات.

من جهتها، كشفت مصادر "الخليج 365" وجود مخاطبة لعدد من الجهات في جنوب الطائف لشركات الاتصالات بتدعيم شبكة الإنترنت على الطريق السياحي (الطائف - الباحة)؛ لتقدم خدماتها للسكان وقاصدي المنطقة.

وأوضح مصدر في شركة الاتصالات وجود خطط للمناطق الطرفية لدعم الاتصالات، لافتا إلى أن بعض المراكز تعمل بخدمات الجيلين الثالث والرابع.