ما طريقة إقامة دعوى منع سفر ضد العمالة الهاربة؟.. «التواصل العدلي» يجيب

أوضح التواصل العدلي المخصص من جانب لوزارة العدل للإجابة عن استفسارات المستفيدين، أن الفصل في خلافات العمالة المنزلية من اختصاص لجان تتبع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبعدها يمكن التظلم أمام المحكمة العمالية.

جاء ذلك تفاعلًا مع بلاغ، يقول: لدي عامل منزلي هارب، وأريد أرفع عليه (منع سفر)، ومطالبات بالمبالغ التي خسرتها عليه من إقامة، واستقدام وتأشيرة.. ما الطريقة؟

وتفاعلًا مع هذا البلاغ، قال التواصل العدلي تختص لجان الفصل في خلافات ومخالفات العمالة المنزلية ومن في حكمهم، التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بنظر المنازعة بين العامل المنزلي وصاحب العمل، ويحق لمن صدر ضده قرار من اللجان التظلم أمام المحكمة العمالية.

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