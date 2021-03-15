الإطاحة بـ5 أشخاص في مكة انتحلوا صفة رجل أمن لسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، الأحد، القبض على 5 أشخاص، مواطن و3 مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية التشادية، في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبوا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في انتحال صفة رجل الأمن والسطو على إسكان العمالة وسلب مبالغ مالية ومقتنيات شخصية.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على المتهمين الخمسة، الذين سرقوا سيارة أحد ضحاياهم.

وأشار إلى أنه جرى إيقافهم واتُخِذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.