«الأرصاد» عن طقس الإثنين: استمرار العوالق والأتربة المثارة على 8 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار العوالق الترابية والأتربة المثارة على 8 مناطق، الإثنين.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: يستمر تدني مدى الرؤية الأفقية؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر الوطني للأرصاد، أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط بسرعة تتراوح بين 15 و35 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 20-48كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف المتر على الجزء الجنوبي.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة بين 15-35 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، أما البحر فسيكون متوسط الموج.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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