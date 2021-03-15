عم الطفلة ضحية الكلاب المفترسة في الرياض يروي تفاصيل مؤلمة عن الواقعة

كشف عم الطفلة شهد (4 أعوام) ضحية الكلاب المفترسة، تفاصيل جديدة حول الواقعة، التي تركت أثرًا مؤلمًا في نفوس كل من تابعها.

وبعد إتمام مراسم الدفن، تحدث عم الطفلة عبدالله العبد السلام، مع قناة «السعودية»، قائلاً: يوم الجمعة الماضي، ذهبنا إلى الاستراحة بمنطقة الوشلة، وبعد صلاة العصر بحوالي عشر دقائق فوجئنًا بأن البنت غير موجودة.

وتابع: «خرجت من باب الاستراحة، ويبدو أن الكلاب كانت موجودة هناك، فسحبتها على مسافة 200 متر من عند الباب»، مشيرًا إلى أن تلك الكلاب مسعورة بحكم طبيعة المنطقة؛ حيث تتغذى على الأغنام، فلم تفرق بين دم الإنسان والحيوان.

وأضاف: الأمر لم يستغرق أكثر من 3 دقائق.. الأم والأب خرجا على صوت النباح، فوجدا 5 كلاب ينهشون الطفلة.. الأم أخذت تصيح من هول المشهد، (الكلاب أكلوا بنتي)، بينما أخي فارس راح يقذفهم بالطوب كي يبعدهم عن الطفلة.. هرعنا جميعًا وأخذنا الطفلة إلى مستشفى الأمير عبد الرحمن الفيصل.

وتابع عم الطفلة: دخلت المستشفى حوالي الساعة 5.30 تقريبًا.. أجريت الإسعافات الأولية للطفلة وكان طاقم المستشفى يطمئنا بأن البنت سليمة، إلا أنه بعد العشاء أبلغونا بالوفاة.

وأضاف: الكلاب منتشرة في المنطقة بشكل كبير جدًا، وبعد الواقعة ناشدت سكان المنطقة بالمحافظة على أولادهم حتى يتم القضاء على هذه المشكلة.

اقرأ أيضًا:

بعد فاجعة الطفلة ضحية الكلاب.. أمين الرياض يوجه بلجنة تحقيق عاجلة

واقعة مؤلمة.. وفاة طفلة نهشتها الكلاب في الرياض