السعودية اليوم / البرازيل تسجل 1127 وفاة جديدة بفيروس كورونا و43812 إصابةً



برازيليا 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واس

سجلت البرازيل 1127 وفاة بمرض كوفيد-19 و 43812 إصابةً بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 11483370 إصابةً و 278229 وفاة.

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01:22ت م

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برازيليا 2 شعبان 1442 هـ الموافق 15 مارس 2021 م واسسجلت البرازيل 1127 وفاة بمرض كوفيد-19 و 43812 إصابةً بفيروس كورونا المستجد.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 11483370 إصابةً و 278229 وفاة.// انتهى //01:22ت م0004

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