

جيزان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

أعلنت صحة جازان اليوم، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس

وأوضحت أن الحملة تستهدف مركز السكري بمدينة جيزان، ومركز السكري بمستشفى الملك فهد المركزي، ومراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة وهي 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة و 6 مراكز أخرى تعمل من خلال مشروع شراء خدمة الغسيل الكلوي الذي يجري تشغيله من قبل شركات عالمية متخصصة.

وأشارت صحة جازان إلى أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز المواعيد في المراكز المعتمدة بالمنطقة، داعية المواطنين والمقيمين للمبادرة في التسجيل والمسارعة في أخذ اللقاح؛ حفاظًاً على صحة وسلامة المجتمع.

// انتهى //

21:55ت م

0184



جيزان 01 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسأعلنت صحة جازان اليوم، عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا ، وتوفير خدمة تقديم اللقاح بعدد من المراكز بالمنطقة.وأوضحت أن الحملة تستهدف مركز السكري بمدينة جيزان، ومركز السكري بمستشفى الملك فهد المركزي، ومراكز الغسيل الكلوي بالمنطقة وهي 8 مراكز تابعة لوزارة الصحة و 6 مراكز أخرى تعمل من خلال مشروع شراء خدمة الغسيل الكلوي الذي يجري تشغيله من قبل شركات عالمية متخصصة.وأشارت صحة جازان إلى أنه يمكن الآن الدخول على تطبيق "صحتي" لحجز المواعيد في المراكز المعتمدة بالمنطقة، داعية المواطنين والمقيمين للمبادرة في التسجيل والمسارعة في أخذ اللقاح؛ حفاظًاً على صحة وسلامة المجتمع.// انتهى //21:55ت م0184

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة جازان تُعلن التوسُّع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.