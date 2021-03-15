السعودية اليوم / الجزائر تسجل 122 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجلت الجزائر 122 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.26، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.887 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3036 حالةً.

// انتهى //

21:42ت م

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الجزائر 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت الجزائر 122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وحالتي وفاة، فيما تعافى 104 مرضى خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الجزائرية إلى أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 115.26، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 79.887 شخصاً والعدد الإجمالي للوفيات 3036 حالةً.// انتهى //21:42ت م0181

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