السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس

وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,229,162 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 531,766 حالة وفاة.

// انتهى //

21:33ت م

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واشنطن 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات الـ24 الماضية 52,504 إصابات مؤكدة و 1,073 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأشارت إحصائيات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 29,229,162 إصابةً، فيما بلغ عدد الوفيات 531,766 حالة وفاة.// انتهى //21:33ت م0178

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