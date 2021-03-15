السعودية اليوم / اليونان تسجل 1626 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أثينا 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجلت اليونان 1626 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7091 حالةً.

// انتهى //

20:41ت م

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أثينا 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجلت اليونان 1626 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 221147 اصابةً.وأشارت منظمة الصحة العامة الوطنية في اليونان في بيان اليوم، إلى أنها سجلت 53 حالة وفاة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7091 حالةً.// انتهى //20:41ت م0171

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