

بيروت 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 3086 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 328706، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5380 حالةً بعد تسجيل 46 حالة وفاة.

// انتهى //

20:23ت م

0165



بيروت 1 شعبان 1442 هـ الموافق 14 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 418448 إصابةً.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء بلغ 328706، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5380 حالةً بعد تسجيل 46 حالة وفاة.// انتهى //20:23ت م0165

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 3086 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.