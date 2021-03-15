شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يطلق جائزة بين شباب الجامعات في «الوسطية والاعتدال» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس العام ‏لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس عن جائزة بين شباب الجامعات في الوسطية والاعتدال من كتاب بلوغ الآمال في تحقيق الوسطية والاعتدال.

وقال: "‏أعلن عن جائزة تحفيزية تشجيعية لشباب الجامعات تتبنى جامعة طيبة الترتيب لها، وتكفل بالجوائز، حيث إن مثل هذه المسابقات من شأنها التحفيز والبحث والتشجيع على الاطلاع في المنهج الوسطي وملء الفراغ بما يعود بالنفع للشباب والفتيات من الطلاب والطالبات المشاركين في المسابقة.