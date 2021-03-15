شكرا لقرائتكم خبر عن بعد «فيديو الناقة».. تعرف على دعوة رئيس نادي الإبل للقنصل الأمريكي بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفاعل رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ومؤسس ورئيس المنظمة الدولية للإبل، فهد بن حثلين، مع الفيديو الذي نشرته القنصل العام في الظهران نيكول مانز- بعزاوي وهي على ظهر ناقة في الصحراء، متسائلة: «من يعرف اسم ناقة الملك عبدالعزيز؟».

وعَلق قائلا: «جميل شغفك سعادة القنصل، وبحثك في هذه الثقافة؛ وأنا في الحقيقة مستمتع بالإجابات الواردة، وأتمنى من كبار ملاك مزارع الإبل تقديم دعوة لسعادة القنصل لتتعرف بشكل أكبر على هذا المخلوق العظيم». كما تفاعل عدد كبير من المغردين مع الفيديو، مبدين إعجابهم به.

وكان الحساب الرسمي للقنصلية الأمريكية في الظهران، نشر فيديو أثار إعجاب الجميع، للقنصل العام في الظهران، الذي تفاعل معه عدد كبير من المغردين، مبدين إعجابهم به.