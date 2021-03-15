شكرا لقرائتكم التحالف يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
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التحالف يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط
متابعات الخليج 365 - الرياض
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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.
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