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التحالف يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

التحالف يعترض طائرة بدون طيار أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط

متابعات الخليج 365 - الرياض


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أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.
وقال التحالف: إن الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرًا إلى أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الاعتداءات الإرهابية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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