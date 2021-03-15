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شكرا لقرائتكم الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تجاري في عرعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15
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الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تجاري في عرعر
متابعات الخليج 365 - الرياض
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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اشتغل في أحد المباني التجارية في عرعر.
ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من عمليات الإطفاء، وعلقت عليها بالقول: أخمد مدني عرعر حريقًا اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
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