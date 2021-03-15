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الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تجاري في عرعر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

الدفاع المدني يخمد حريقًا بمبنى تجاري في عرعر

متابعات الخليج 365 - الرياض


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تمكنت فرق الدفاع المدني من إخماد حريق اشتغل في أحد المباني التجارية في عرعر.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني صورًا من عمليات الإطفاء، وعلقت عليها بالقول: أخمد مدني عرعر حريقًا اندلع في مبنى تجاري بحي المحمدية، والحد من انتشاره، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

الدفاع المدني حريق عرعر
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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