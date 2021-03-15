صيانة مسطحات خضراء وزراعة 22 ألف شجرة بالطائف

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وأجرت أعمال الصيانة والتأهيل لنحو 300 ألف م2 من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة، إضافة إلى زراعة أكثر من 22 ألف شجرة منوعة.
وأكدت أمانة الطائف أهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، وخاصة في مجال زراعة الزهور الموسمية مثل «البتونيا والأقحوان والماري قود والقرنفل»، داعيا الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق؛ لتظل متنفسا ينعم به الجميع.
ونفذت الإدارة العامة للحدائق والتجميل مبادرة زراعية، وذلك بزراعة ما يزيد على مليون زهرة موسمية بالمحافظة، ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري؛ لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.
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