أمانة جدة توفر خدمة المستكشف لـ 13 طبقة جغرافية

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وأوضح مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في الأمانة، المهندس يـاسـر المحمدي، أن المستكشف عبارة عن خريطة ذكية تتضمن معلومات جغرافية واسعة عن محافظة جدة، تستعرض 13 طبقة يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح وأيقونات سهلة الاستخدام، تشمل: (استخدامات الأراضي- المعالم- إطلاق الارتفاعات- حدود الردم- حدود العين العزيزية- النطاق الجغرافي للمنطقة التاريخية- حدود الشعب المرجانية- حدود الأحياء- حدود البلديات الفرعية- الطريق الدائري الجديد- مسار قطار الحرمين السريع- النطاق العمراني- المخططات التقسيمية)، ويمكن الوصل إليها عبر الرابط: https://smartmap.jeddah.gov.sa
مصورات جوية
كما يوفر المستكشف مصورات جوية بتسلسل زمني يبدأ من عام 2011م وحتى 2020م، فيما يوضح حدود النطاق العمراني منذ 1435هـ وحتى 1450هـ، إضافة إلى إظهار مسميات الأحياء الرئيسة والفرعية، التي يصل مجموعها إلى 211 حيا، وإتاحة معلومات تفصيلية عن المخططات، وأرقام القطع، واستخدامات الأراضي سواء السكني أو التجاري أو غيرهما، إضافة إلى نظام البناء والبلدية المسؤولة عنها، وأسماء الأحياء لقطع الأراضي المختارة، ورقم المخطط التي توجد به.
الرقابة الميدانية
من جهة ثانية وضمن حملات الرقابة الميدانية المشتركة مع الجهات المعنية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، نفذت أمانة محافظة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها، على مدى اليومين الماضيين، 7599 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 172 منشأة تجارية مخالفة للتعليمات والتدابير الوقائية.
وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية نفذت الجولات الرقابية في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، رصدت خلالها 206 مخالفات، مؤكدة مواصلة الجهود لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس.
13 طبقة جغرافية يتيحها المستكشف:
- استخدامات الأراضي
- المعالم
- إطلاق الارتفاعات
- حدود الردم
- حدود العين العزيزية
- النطاق الجغرافي للمنطقة التاريخية
- حدود الشعب المرجانية
- حدود الأحياء
- حدود البلديات الفرعية
- الطريق الدائري الجديد
- مسار قطار الحرمين السريع
- النطاق العمراني
- المخططات التقسيمية
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