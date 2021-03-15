شكرا لقرائتكم خبر الجوازات تدشن خدمة «هوية مقيم الرقمية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ووفرت من خلال تطبيق «أبشر أفراد» نسخة رقمية من «هوية مقيم» قابلة لاستعراضها في أي وقت ومن دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، بعد تحميلها المرة الأولى، كما ستكون كافية لاستخدامها في إجراءات الإثبات لدى الجهات الأمنية في حال عدم حمل أصل الهوية.
وأوضحت الجوازات أنه سيستفيد من الخدمة حاملو هوية مقيم سارية الصلاحية، ويمكن تفعيلها من خلال خمس خطوات: تحميل تطبيق «أبشر أفراد»، وتسجيل الدخول لحساب المستفيد في «أبشر أفراد»، واختيار «خدماتي»، ثم اختيار «تحميل هوية مقيم الرقمية»، وأخيرا النقر على «تحميل هوية مقيم» أسفل الصفحة.
وكانت وزارة الداخلية ممثلة في الأحوال المدنية أطلقت أخيرا نسخة الكترونية من الهوية الوطنية عبر تطبيق «أبشر أفراد» بمسمى «الهوية الرقمية»، لتسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجوازات تدشن خدمة «هوية مقيم الرقمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.