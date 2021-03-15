غبار نجران يلغي 8 رحلات جوية ويستنفر المستشفيات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدت موجة الغبار الشديدة التي تجتاح منطقة نجران من مساء السبت الماضي إلى تعليق 8 رحلات جوية أمس، 6 منها على الخطوط الجوية السعودية ورحلتان عبر فلاي ناس وذلك نتيجة تدني الرؤية الأفقية في الملاحة.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بنجران النقيب عبدالله آل فارع، أن الدفاع المدني يهيب بالجميع توخي الحيطة من تقلبات جوية وعواصف رملية على المنطقة وفقا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تتسبب في انعدام الرؤية الافقية ونشاط في الرياح السطحية، داعيا الجميع إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظا على سلامتهم.

وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة أعلنت في تنبيه متقدم من تقلبات جوية ونشاط في الرياح السطحية تصل إلى منطقة نجران وتؤثر على محافظات حبونا، يدمة، خباش، ثار، بدر الجنوب.

في حين استقبلت مراكز الرعاية الصحية وأقسام الطوارئ في المستشفيات عددا من المراجعين نتيجة موجة الغبار التي تشهدها المنطقة، ممن يعانون من مشاكل تنفسية مختلفة قدمت لهم الرعاية الصحية اللازمة.

وخلت المتنزهات والحدائق من المتنزهين، فيما خفت الحركة المرورية في الشوارع نظرا لتدني الرؤية الأفقية ولم تسجل حوادث مرورية حتى إعداد الخبر.