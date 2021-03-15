اعتماد 20 ألف مقعد تدريبي في التخصصات الصحية

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وأفاد المتحدث الرسمي للهيئة فهد القثامي أن الإدارة التنفيذية للاعتماد في الهيئة وضعت 20,532 معيار اعتماد برامجيا جرى إعدادها بالإطار العام الجديد لـ116 برنامجا تدريبيا، مشيرا إلى أن الإدارة وفرت 27 خدمة اعتماد للمراكز التدريبية، وعقدت 71 اجتماعا للجان الاعتماد تجاوزت 200 ساعة، ونفذت 6 ورش عمل استفاد منها نحو 400 مقيم اعتماد مؤسسي وبرامجي، بإجمالي 5724 ساعة تدريبية، و895 يوما لزيارات الاعتماد المؤسسي والبرامجي و7160 ساعة زيارة.
وأضاف أن الاعتماد المؤسسي والبرامجي بالهيئة يهدف إلى تسخير جميع الإمكانات الإدارية والتعليمية والسريرية بالمراكز التدريبية لأغراض التدريب في برامج الدراسات العليا الصحية المهنية (شهادة الاختصاص العام، والتخصص الدقيق أو الدبلوم المهني الصحي) التي تشرف عليها الهيئة، مما ينتج عنه توفير بيئة تعليمية متميزة للمدربين والمتدربين مبنية على أسس التعليم الصحي، ليتمكن المتدرب من الحصول على تدريب عال يؤهله للممارسة المهنية الآمنة في مجال تخصصه.
المقاعد التدريبية المعتمدة:
- 20 ألفا في السعودية
- 202 في الإمارات
- 392 في البحرين
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