بدء التسجيل في برنامج التدريب المجتمعي «أتقن»

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وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد آل جبار، أن البرنامج الذي سينطلق الأحد المقبل، يأتي تحقيقا لمسؤولية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع واستثمار الإمكانات المادية المتوفرة في الإدارة العامة ومنشآتها التدريبية بالمنطقة بما يعود على أفراد المجتمع بالنفع وبما يسهم في تحقيق متطلبات سوق العمل المحلي مواكبة لرؤية المملكة 2030، وذلك من خلال تنفيذ بعض البرامج القصيرة في العديد من التخصصات التقنية والمهنية، مبينا أن البرامج التدريبية ستشمل تخصصات الأمن السيبراني، وإدارة الفعاليات والمناسبات، والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء، والاختراق المعلوماتي ومكافحة الجرائم الالكترونية، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية.
وأشار إلى أن التدريب سيكون بنظام التدريب عن بعد وبرسوم رمزية مراعاة لظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، وبهدف إتاحة الفرصة لأكبر عدد من أفراد المجتمع للالتحاق بتلك الدورات حسب احتياجاتهم، حيث ستكون مدة كل دورة تدريبية أربعة أيام بمعدل 16 ساعة تدريبية.
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