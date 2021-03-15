28 برنامجا للدراسات العليا بجامعة جازان

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وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور صالح بن صالح أن القبول سيكون في 28 برنامجا للدراسات العليا، اثنان منها لدرجة الدكتوراه، و26 برنامجا لدرجة الماجستير، منها 8 مسارات في كليات الآداب والعلوم الإنسانية و13 مسارا في كلية التربية، و5 مسارات بكلية العلوم، إضافة لـ 5 مسارات في كليات «الشريعة والقانون، والصيدلة، وإدارة الأعمال، ومعهد اللغة الإنجليزية» بواقع مسار لكل منها.
وأشار إلى أن عملية القبول في البرامج تتم وفق شروط القبول المحددة من قبل الأقسام المختصة بكليات الجامعة في ضوء اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات السعودية وقواعدها التنفيذية، داعيا الراغبين في التقديم إلى ضرورة التأكد من صحة ودقة جميع البيانات المقدمة وفق الضوابط واللوائح المنظمة لذلك، بعد الاطلاع على التخصصات المتاحة وشروط القبول في برامج الدراسات العليا في أقسام الجامعة المختلفة من خلال بوابة الجامعة الرئيسية.
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