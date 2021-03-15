ندوة توصي بنشر ثقافة صناعة الأعمال بين فئات المجتمع وطوائفه

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ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجلسة الافتتاحية لندوة (صناعة آفاق المستقبل) أمس، في حين تستمر الجلسات على مدار 5 أيام.
وتحمل الندوة في طياتها 14 محورا، ويشارك21 متحدثا من وكلاء الرئيس العام وعدد من مديري العموم لبيان صناعة آفاق المستقبل بالرئاسة ومساهمتها في تطور الخدمات المقدمة في ظل الدعم اللامحدود من ولاة الأمر، حيث يدير هذه الجلسات 11 مديرا.
التوصيات:
- نشر ثقافة صناعة الأعمال بين فئات المجتمع وطوائفه، من خلال برامج التوجيه والتثقيف بشتى الوسائل والوسائط.
- تفعيل الدور الإعلامي، من خلال بث الأفكار المثمرة البناءة والتجارب الملهمة الإبداعية.
- زيادة العناية بصناعة الأعمال عبر مناهج التعليم، وخطط التربية، بدرجة تفي بالتنشئة الصحيحة للصغار والشباب.
- مداومة النظر في المناهج الدراسية حتى تكون مناسبة، وتدعيم المؤسسات التعليمية تمكينا لها من أداء رسالتها.
- تعد صناعة الأعمال من أهم مقومات الأمن الفكري؛ ففي تحقيق صناعة الأعمال حماية للمجتمع عامة وللشباب خاصة.
- قيام مراكز الأبحاث والدراسات بإعداد الدراسات والأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات التي ترصد مسيرة صناعة الأعمال في المجتمعات.
- أهمية قيام القطاعات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني بدورها الرائد في رعاية رواد صناعة الأعمال.
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