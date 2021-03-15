ندوة توصي بنشر ثقافة صناعة الأعمال بين فئات المجتمع وطوائفه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرجت ندوة (صناعة آفاق المستقبل) أمس بعدد من التوصيات التي من شأنها أن تحدث طفرة في المجال الإبداعي لصناعة الأعمال، من بينها نشر ثقافة صناعة الأعمال بين فئات المجتمع وطوائفه.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، الجلسة الافتتاحية لندوة (صناعة آفاق المستقبل) أمس، في حين تستمر الجلسات على مدار 5 أيام.

وتحمل الندوة في طياتها 14 محورا، ويشارك21 متحدثا من وكلاء الرئيس العام وعدد من مديري العموم لبيان صناعة آفاق المستقبل بالرئاسة ومساهمتها في تطور الخدمات المقدمة في ظل الدعم اللامحدود من ولاة الأمر، حيث يدير هذه الجلسات 11 مديرا.

التوصيات:

