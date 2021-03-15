23 ألف لتر لتعقيم سجاد الروضة الشريفة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استخدمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي 23,383 لترا من المعقمات صديقة البيئة لتعقيم سجاد الروضة الشريفة وممر باب السلام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لرفع مستوى الأمان الصحي لسلامة قاصدي المسجد النبوي. وعملت إدارة السجاد بوكالة شؤون المسجد النبوي على تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من خلال التباعد بين الأفراد، من خلال وضع أكثر من 300 علامة تباعد على السجاد في الروضة الشريفة وباب السلام، وتغيير 450 سجادة في الحرم القديم، ورش المعطر في الروضة الشريفة وباب السلام 7743 مرة وتبديل سجاد الروضة الشريفة كل 10 أيام.



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