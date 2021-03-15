شكرا لقرائتكم خبر تقديم لقاح كورونا للمستفيدين من خدمات الرعاية المنزلية بالشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى نحو 400 مستفيد من برنامج الرعاية المنزلية في المنطقة الشرقية خدمة التطعيم بلقاح كورونا.

وأوضح (تجمع الشرقية) الصحي أن خدمات الرعاية المنزلية تحقق أرقاما عالية من خلال جميع منشآت التجمع، حيث تقدم خدماتها لأكثر من 4000 مستفيد شهريا.

وبين أن التوسع جار في إيصال خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا لمستفيدي الرعاية المنزلية لمناطق أخرى، مشيرا إلى أن خدمة التطعيم لا تقتصر في التجمع للمرضى فقط، بل تشمل تطعيم ذوي المرضى.

إلى ذلك نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 10,200 جولة رقابية، و160 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وأسفرت الجولات عن إغلاق 93 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 482 مخالفة لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية، والتكدس في الأسواق، إضافة إلى عدم التزامها بإبراز تطبيق (توكلنا )؛ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة أن مركز البلاغات استقبل خلال الفترة من 7 إلى 13 مارس الحالي، 2262 بلاغا، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، داعية الجميع إلى التعاون مع الأمانة والإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940.