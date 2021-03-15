«الصحة» تفعل برنامج الفحص الاستكشافي للطلاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة التعليم، حملة الفحص الاستكشافي لطلاب المدارس (طلاب وطالبات الصف الأول والرابع الابتدائي). ودعت أولياء أمور الطلبة للمبادرة بأخذهم إلى عيادات الفحص في أقرب مركز صحي لهم، وذلك عبر حجز موعد عبر تطبيق (موعد). وتأتي أهمية برنامج الفحص الاستكشافي في الوقاية والكشف المبكر على حالات سوء التغذية، والتاريخ المرضي، والأسنان، والنظر، والسمع، واعوجاج السلسلة الفقارية (الجنف)، وفحص كتلة الجسم.

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