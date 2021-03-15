إغلاق 3 مساجد لثبوت حالات كورونا بين المصلين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أمس، ثلاثة مساجد بشكل موقت في 3 مناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 35 يوما 275 مسجدا، جرى فتح 270 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت أن المساجد المغلقة هي مسجد في كل من مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية. وأشارت إلى إعادة فتح 6 مساجد، ثلاثة منها في منطقة الرياض، وثلاثة في منطقة الحدود الشمالية، وذلك بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة. ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة مرتادي بيوت الله وصحتهم.

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