فتح القبول في برامج الدراسات العليا بجامعة الباحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت جامعة الباحة أمس استقبال طلبات المتقدمين على برامج الدراسات العليا ‏للعام الجامعي 1443/1442هـ الكترونيا. ويستمر التقديم حتى 15/8/1442هـ، عبر الموقع الرسمي للجامعة.



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