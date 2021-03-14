السليمان يطالب بشمول الفئات الـ5 بقرار تحسين العلاقة التعاقدية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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طالب الكاتب خالد السليمان بشمول الفئات المستثناة من قرار تحسين العلاقة التعاقدية؛ حتى تتحقق الفائدة لكافة العمالة الوافدة على كافة المهن في حال تعرضهم للظلم أو حال رغبتهم في إنهاء العلاقة من طرف واحد.

وقال السليمان في مقال له نشرته الزميلة عكاظ اليوم: ابتداء من أمس لم يعد لنظام الكفالة في السعودية وجود، لكن نظام العمل كفل حقوق الطرفين في العلاقة التعاقدية، وحدد شروطًا لفسخ العلاقة التعاقدية من طرف المكفول في النظام السابق، منها إمضاء 12 شهرًا لدى صاحب العمل الحالي، وإشعار صاحب العمل برغبة الانتقال أو إنهاء العلاقة قبل 90 يومًا، ويحق للعامل أن ينهي هذه العلاقة أو ينتقل عند تأخر استلام رواتبه لمدة 3 أشهر!

الفئات المستثناة من قرار تحسين العلاقة التعاقدية:

التنظيم الجديد استثنى خمس مهن من إلغاء الكفالة هي السائق الخاص والحارس والراعي والمزارع والعمالة المنزلية، وبرأيي أنه استثناء يستحق التوقف عنده، فصاحب العمل يحمي علاقته التعاقدية لمدة 12 شهرًا، ومن حق العمالة المنزلية أن تحمي حقوقها وتمتلك حق فسخ علاقة العمل عند تأخر استلام الراتب 3 أشهر أسوة بالعاملين في سوق العمل الذين حماهم النظام ويتمتع بها حتى محترفو كرة القدم الذين يتقاضون ملايين الريالات، فالحقيقة أن هناك أرباب عمل يعطلون حقوق عمالتهم سواء كانوا عمالة منزلية أو رعاة أو مزارعين أو حراسًا، ولا يجب أن تغيب حمايتهم في النظام!

أهداف المبادرة :

يذكر أنه اعتبارًا من يوم أمس الأحد 14/ 3/ 2021 بدأ تنفيذ مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية للعاملين في القطاع الخاص التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية، ويمكن للمنشآت والعاملين الاستفادة من خدماتها.

وتستهدف المبادرة دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية، وتطوير بيئة العمل، حيث تقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي، وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية.

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