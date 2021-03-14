خبير مناخي : رمضان 1442 سيكون الأكثر أمطارًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-15

متابعات الخليج 365 - الرياض

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توقع خبير المناخ والباحث في الظواهر الفلكية زياد الجهني أن يشهد شهر رمضان المقبل هطول كميات كبيرة من الأمطار مقارنة بالسنوات السابقة.

أمطار رمضان:

وقال الجهني: بمشيئة الله كما أخبرناكم سابقًا رمضان هذا العام سوف يكون أكثر أمطارًا مقارنة بالأعوام الماضية، وسوف تتركز قوتها على المنطقة الوسطى عمومًا والشرقية كذلك ومرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة إن شاء الله.

حالة الطقس غدًا:

من جهة أخرى توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التدني في مدى الرؤية الأفقية غدًا؛ بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من مناطق (الرياض، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل) مع ارتفاع في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.



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