طريقة تغيير رقم الجوال في تطبيق توكلنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أعاد تطبيق توكلنا التذكير بطريقة تغيير رقم الهاتف في التطبيق، وذلك بعد تغييرها في منصة أبشر الأفراد.

وقال التطبيق ردًّا على مواطن قام بتغيير هاتفه في أبشر ولم يتم تفعيله في توكلنا: إن متابعات الخليج 365 والمقيم الذي لديه حساب في أبشر أثناء التسجيل بتوكلنا سيتم اعتماد رقم الجوال الموجود في أبشر، وعند تغيير الرقم لاحقًا في أبشر سوف يتم تعديله في توكلنا عند إعادة التسجيل كمستخدم جديد في توكلنا.

التسجيل في تطبيق توكلنا:

وفي سياق آخر قال التطبيق: إن متابعات الخليج 365 المتواجد داخل المملكة الذي ليس لديه بطاقة هوية يمكنه التسجيل باستخدام رقمه في سجل الأسرة، ويلزمه قبل التسجيل تعريف رقم في سجل الأسرة وجواله من أحد المسجلين في توكلنا.

وتابع التطبيق أن كل فرد مواطن أو خليجي أو مقيم أو زائر داخل المملكة أيًّا كان عمره سواء كان رب أسرة أو تابعًا أو مكفولًا يمكنه التسجيل، ويكون له حساب مستقل بتوكلنا.

ما هو تطبيق توكلنا ؟

يذكر أن توكلنا هو تطبيق على الهواتف الذكية للدلالة على الحالة الصحية وإدارة التصاريح وتقديم الخدمات المتعددة وذلك بالتعاون مع العديد من الجهات الرسمية.

ويعمل التطبيق بخصوصية تامة وبأعلى درجات الأمان والموثوقية، ما يجعل منه حلًّا تقنيًّا موثوق المصدر الاستمرارية الأعمال وللتسهيل على المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما أن الرقم الذي وصل إليه التطبيق يُعتبر رقمًا قياسيًّا في تاريخ التطبيقات الوطنية، ويعكس حجم الإيمان المجتمعي بأهميته وكفاءته وخصائصه الفريدة والمتنوعة.

أهمية التطبيق في الحد من انتشار كورونا

ويعتبر تحميل وتفعيل توكلنا هو أحد الركائز المهمة التي تعوّل عليها الدولة في هذه المرحلة الدقيقة والحساسة التي عاد فيها المنحنى الوبائي لتسجيل ارتفاعات جديدة في أعداد الحالات المصابة؛ سواء كانت نشطة أو حرجة، وهو ما يجعل من تفاعل المجتمع معه واجبًّا وطنيًّا وأخلاقيًّا.

كما أن تعاون المجتمع والتزامه بتحميل وتفعيل تطبيق توكلنا سيكون له بالغ الأثر بعد توفيق الله في وضع حدٍّ لتزايد عدد الحالات، ومساندة جهود الدولة الرامية لتحقيق العودة الكاملة للحياة الطبيعية.



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