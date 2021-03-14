القوات الخاصة للأمن البيئي توقف 15 مخالفًا لضوابط الرعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و15 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والإثيوبية والبنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ(996) رأسًا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

غرامة الرعي داخل المراعي الطبيعية:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتًا النظر إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تبلغ 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى، و150 ريالًا في المرة الثانية، و500 ريال في المرة الثالثة.

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ (999) و(996) في جميع مناطق المملكة، والرقم (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

القوات الخاصة للأمن البيئي تحذر من مخالفات الصيد:

وفي سياق متصل أكدت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرت عقوبات محازات الصيد البري الخاصة، بعقوبات تبدأ بغرامات من (50) ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن عقوبة محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن (100) ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال، وجاءت عقوبة مخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة بغرامة (50) ألف ريال.

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