الياسين مديرًا عامًّا لـ جمعية إنسان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وافق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان، على تعيين المهندس محمد بن علي الياسين مديرًا عامًّا للجمعية.

من هو مدير جمعية إنسان الجديد؟

يشار أن المهندس الياسين حاصل على بكالوريوس هندسة تقنية الإلكترونيات مع مرتبة الشرف، وكذلك دبلوم إلكترونيات الطائرات من الولايات المتحدة الأمريكية مع مرتبة الشرف.

إضافة إلى ذلك فقد شغل المهندس الياسين عدة مناصب قيادية، كما شارك أيضًا في تأسيس عدة شركات وإعادة هيكلتها.

ويعد المهندس الياسين من الكفاءات الوطنية المتميزة؛ لما يتمتع به من خبرات تراكمية في قيادة التحول في شركات القطاع الخاص. حيث حصل على عدة شهادات مهنية في إدارة المشاريع الاحترافية، بالإضافة إلى كونه مستشارًا صناعيًّا مرخصًا من وزارة التجارة، ومدربًا معتمدًا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

الياسين يشكر مجلس الإدارة:

بدوره رفع المهندس الياسين شكره وتقديره لسمو رئيس مجلس إدارة جمعية إنسان، ولصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة التنفيذية، وأعضاء مجلس الإدارة على هذه الثقة الغالية، سائلا الله تبارك وتعالى أن يكون على قدر هذه المسؤولية، وأن يكلل الله مساعي الجميع بالنجاح لخدمة هذا الوطن وأبنائه في جميع المجالات.

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