الصحة : لقاحات كورونا في السعودية تقي من الإصابات الخطيرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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جددت وزارة الصحة التأكيد على مأمونية وفعالية لقاحات كورونا المعتمدة في السعودية، مشيرة إلى أنها آمنة وفعّالة بإذن الله للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.

مزايا لقاحات كورونا في السعودية :

وقالت الصحة عبر إنفوجراف لها: إن اللقاحات المعتمدة في المملكة توفر العديد من المزايا منها ما يلي:

معتمدة من الجهات الصحية.

لم تسجل أي أعراض جانبية خطيرة.

تقي من الإصابات الخطيرة.

آمنة الاستخدام.

لقاحات كورونا في المملكة: يذكر أن السعودية اعتمدت حتى الآن لقاحين فعالين هما لقاح فايزر- بيونتيك ولقاح أسترازينكا- أوكسفورد، فيما يتم بحث فعالية ومأمونية عدد من اللقاحات الأخرى. وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أكد اليوم أن لقاح أسترازينكا آمن وفعال وجرى اختباره قبل اعتماده، نافيًا ما يتردد بشأن تعليقه لمدة 48 ساعة، مبينًا أن الإجراءات المتخذة من الدول الأوربية كانت خطوة احترازية فقط. حالات كورونا الجديدة: وأوضح متحدث الصحة أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في تسجيل الحالات المؤكدة والحرجة، مؤكدًا أن الالتزام بالإجراءات الاحترازية سيسهم- بإذن الله- في التحكم بشكل أقوى للوصول للاتجاهات الإيجابية.وأبان أن عدد الذين تلقوا لقاح كورونا وصل إلى 2122673 شخصًا في مراكز اللقاح بمختلف مناطق المملكة التي تجاوز عددها 500 مركز، مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي، وأن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. وأضاف بأن المخالط يجب عليه قضاء فترة الحجر ومن ثم أخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن اللقاحات آمنة وفعالة لمرضى تكسر الدم المنجلي والمصابين بأمراض الدم الوراثية، وهي سلاح للوقاية والأمان- بإذن الله-، مؤكدًا أن المصابين بالحساسية يمكنهم أخذ اللقاح إلا من كان يعاني من الحساسية المفرطة من اللقاح نفسه فقط.

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