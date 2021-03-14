الأمن البيئي: غرامة مخالفات محازات الصيد البري تصل مليون ريال

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت القوات الخاصة لـ الأمن البيئي أن اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية أقرت عقوبات محازات الصيد البري الخاصة، بعقوبات تبدأ بغرامات من (50) ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال.

عقوبة محازات الصيد البري:

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أن عقوبة محازة صيد بري خاصة دون ترخيص ساري الصلاحية، أو تأجير أو استخدام المزارع أو الاستراحات والأملاك الخاصة للصيد البري غرامة لا تقل عن (100) ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال، وجاءت عقوبة مخالفة عدم التقيد باشتراطات ترخيص محازة الصيد البري الخاصة بغرامة (50) ألف ريال.

استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر:

وأوضح المالكي أن عقوبة مخالفة استخدام كائنات فطرية حيوانية برية مجهولة المصدر، أو تم الحصول عليها أو إكثارها بطريقة غير نظامية بغرض استخدامها داخل حيازات الصيد، غرامة لا تقل عن (100) ألف ريال وتصل إلى مليون ريال.

الأمن البيئي ينفذ العقوبات:

وشدد المتحدث الرسمي على أن القوات الخاصة للأمن البيئي لن تتهاون في تنفيذ العقوبات بحق المخالفين لنظام البيئة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية من خلال مركز العمليات الأمنية الموحدة (911) في منطقتي مكة المكرمة والرياض، وعلى الرقمين (996) و(999) في بقية مناطق المملكة.



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