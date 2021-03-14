شكرا لقرائتكم خبر العنوان الرئيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا أمس «إن تعليق دول أوروبية للقاح (أسترازينيكا) خطوة احترازية للتأكد منه، واللقاحات الموجودة لدينا آمنة، ولم يعلق أي لقاح اعتمد في المملكة ». لقراءة المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر العنوان الرئيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.