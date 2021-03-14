شكرا لقرائتكم خبر الصحة: تعليق دول أوروبية «أسترازينيكا» احترازي ولقاحاتنا المعتمدة آمنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 348 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وشفاء 247 حالة ووفاة 4 حالات ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة في المملكة 382.407 والحالات المتعافية 372.703.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي خلال مؤتمر مستجدات كورونا أمس «إن تعليق دول أوروبية للقاح (أسترازينيكا) خطوة احترازية للتأكد منه واللقاحات الموجودة لدينا آمنة، ولم يعلق أي لقاح اعتمد في المملكة»، مبينا أن الجرعات المعطاة من اللقاحات بلغت أكثر من مليونين و100 ألف جرعة، مشددا على ضرورة استكمال مدة الحجر الصحي عند المخالطة، كما أن الحساسية المفرطة ليست من موانع أخذ لقاح كورونا.

وحثت الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدة أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

وكانت الصحة أعلنت عن التوسع في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا وإمكانية الحجز مباشرة حسب المواعيد المتاحة، حيث يمكن الآن الدخول على تطبيق (صحتي) لحجز موعد في أقرب مركز لأخذ اللقاح، وأشارت إلى تغطية الفئات ذات الأولوية المسجلة وهو ما يتيح الانتقال للفئات الأخرى، حيث تسعى الوزارة إلى تدشين المزيد من مراكز اللقاح في كافة مناطق المملكة وبمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.

وتأتي هذه الخطوة تواصلا لجهود الصحة في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا والتسهيل عليهم للتطعيم، مهيبة بالجميع المبادرة للتسجيل للحصول على اللقاح، ومؤكدة أن اللقاحات آمنة وفاعلة للوقاية من الإصابة بالفيروس ومضاعفاته.