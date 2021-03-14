شكرا لقرائتكم خبر 34,763 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. والرياض الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات حسب المناطق:
- الرياض 13,071
- مكة المكرمة 7,233
- الشرقية 4,948
- القصيم 2,261
- المدينة المنورة 1,648
- الجوف 1,215
- تبوك 966
- الباحة 812
- حائل 808
- الحدود الشمالية 803
- عسير 625
- جازان 228
- نجران 145
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