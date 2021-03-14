اخبار السعوديه

34,763 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. والرياض الأعلى

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر 34,763 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. والرياض الأعلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس 34,763 مخالفة، وذلك خلال أسبوع في الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 13,071، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7,233، ثم المنطقة الشرقية بـ4,948.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات حسب المناطق:


  • الرياض 13,071
  • مكة المكرمة 7,233
  • الشرقية 4,948
  • القصيم 2,261
  • المدينة المنورة 1,648
  • الجوف 1,215
  • تبوك 966
  • الباحة 812
  • حائل 808
  • الحدود الشمالية 803
  • عسير 625
  • جازان 228
  • نجران 145

كانت هذه تفاصيل خبر 34,763 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. والرياض الأعلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا