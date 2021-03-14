34,763 مخالفة للإجراءات الاحترازية.. والرياض الأعلى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا 34,763 مخالفة، وذلك خلال أسبوع في الفترة من 22 / 7 / 1442هـ حتى 29 / 7 / 1442هـ، حيث سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع 13,071، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ7,233، ثم المنطقة الشرقية بـ4,948. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات حسب المناطق:





الرياض 13,071



مكة المكرمة 7,233



الشرقية 4,948



القصيم 2,261



المدينة المنورة 1,648



الجوف 1,215



تبوك 966



الباحة 812



حائل 808



الحدود الشمالية 803



عسير 625



جازان 228



نجران 145



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