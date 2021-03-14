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رفض موعد اللقاح يودي بحياة عائلة في مكة

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- بواسطة أيمن الوشواش - دفعت عائلة مكية حياة والديها ثمنا لاستماعها للإشاعات المضللة عن اللقاحات، بسبب إصابتهم بفيروس المستجد، وذلك بعد امتناعهم عن الذهاب للموعد الذي تم حجزه مسبقا لتلقي اللقاح، حيث مات الوالد بعد أيام من إصابته بالفيروس، بينما ترقد الأم على السرير الأبيض بالعناية المركزة تصارع المرض، وذلك بحسب ما ذكره متحدث التجمع الصحي بمكة حاتم المسعودي، من خلال صفحته على تويتر.

وقال المسعودي «شخص توفر لوالديه موعد للحصول على لقاح كورونا قبل شهرين، وبسبب الإشاعات والخوف من اللقاح، تم رفض الموعد، وقبل أسبوعين أصيبت الأسرة بفيروس كورونا، ومنذ يومين توفي والده، في حين لا تزال والدته في العناية الحرجة، الدولة حفظها الله وفرت كل شيء، الدور الآن على الجميع للمسارعة بالحصول على اللقاح».

وأشار إلى أن المتسبب الأكبر (المحرض) أو (ناقل الإشاعات) الذي بجهل وبلا دراية، يؤثر على قرارات الآخرين، ويصر على توثيق الإشاعة بمصادر ضعيفة بدلا من الاستناد على الأبحاث والمصادر الرسمية.

في المقابل تفاعل وزير الصحة توفيق الربيعة مع القصة وأعاد التغريدة على حسابه الخاص في تويتر، ولفت عبر حسابه إلى أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمدالله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، داعيا الجميع للمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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