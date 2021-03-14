رفض موعد اللقاح يودي بحياة عائلة في مكة

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وقال المسعودي «شخص توفر لوالديه موعد للحصول على لقاح كورونا قبل شهرين، وبسبب الإشاعات والخوف من اللقاح، تم رفض الموعد، وقبل أسبوعين أصيبت الأسرة بفيروس كورونا، ومنذ يومين توفي والده، في حين لا تزال والدته في العناية الحرجة، الدولة حفظها الله وفرت كل شيء، الدور الآن على الجميع للمسارعة بالحصول على اللقاح».
وأشار إلى أن المتسبب الأكبر (المحرض) أو (ناقل الإشاعات) الذي بجهل وبلا دراية، يؤثر على قرارات الآخرين، ويصر على توثيق الإشاعة بمصادر ضعيفة بدلا من الاستناد على الأبحاث والمصادر الرسمية.
في المقابل تفاعل وزير الصحة توفيق الربيعة مع القصة وأعاد التغريدة على حسابه الخاص في تويتر، ولفت عبر حسابه إلى أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة بحمدالله بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، داعيا الجميع للمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير.
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