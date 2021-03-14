ضبط 10 مواطنين و15 مقيما لارتكابهم مخالفات رعي

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وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تتدرج في عقوباتها.
وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.
غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية:
- 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى
- 150 ريالا في المرة الثانية
- 500 ريال في المرة الثالثة
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