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ضبط 10 مواطنين و15 مقيما لارتكابهم مخالفات رعي

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- بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و15 مقيما من الجنسيات اليمنية والسودانية والإثيوبية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ»996» رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تتدرج في عقوباتها.

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية:


  • 100 ريال عن كل رأس في المرة الأولى
  • 150 ريالا في المرة الثانية
  • 500 ريال في المرة الثالثة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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