شكرا لقرائتكم خبر ضبط 10 مواطنين و15 مقيما لارتكابهم مخالفات رعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفا لنظام البيئة، منهم 10 مواطنين و15 مقيما من الجنسيات اليمنية والسودانية والإثيوبية والبنجلاديشية، ارتكبوا مخالفات رعي بـ»996» رأسا من الإبل في أماكن يمنع فيها الرعي في مناطق متفرقة من المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأنه تم تطبيق جميع الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المعنية، لافتا إلى أن غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية تتدرج في عقوباتها.

وحث المتحدث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على رقمي الطوارئ 999 و996 في جميع مناطق المملكة، والرقم 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض.

غرامات مخالفة رعي الإبل داخل المراعي الطبيعية:

